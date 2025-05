Tradução para a língua Hatxa Kui garante inclusão de indígenas do Jordão em consulta para atualização de repartição de benefícios do Sisa

Com colaboração de Ângela Rodrigues

A participação dos povos indígenas Kaxinawa Huni Kui, de Jordão, uma das cidades mais distantes e de difícil acesso do Acre, trouxe também o desafio linguístico para as equipes do governo do Acre na realização da consulta para atualização da repartição de benefícios do Programa Isa Carbono, do Sistema de Incentivo a Serviços Ambientais (Sisa).

Para que não houvesse prejuízos na comunicação, as equipes contaram com a tradução simultânea da língua portuguesa para a língua Hatxa kui, o que garantiu o engajamento dos Kaxinawa Huni Kui nesta segunda, 12, e terça-feira, 13, no Centro de Florestania.

“Foi desafiador, mas também emocionante. Adequamos a dinâmica e trabalhamos com apoio na tradução para que eles [Kaxinawa Huni Kui] pudessem entender para contribuir nesse processo. Recebemos essa missão do governador Gladson Camelí, de incluir a todos para que possamos seguir aprimorando, com respeito e transparência, às políticas públicas ambientais do nosso estado”, destacou a presidente do IMC, Jaksilande Araújo.

A consulta também contou com a presença de lideranças da agricultura familiar, ribeirinhos e extrativistas, tendo como foco a escuta participativa e a construção coletiva da atualização da repartição de benefícios do Sisa.

No primeiro dia da programação, as lideranças participaram de oficinas de formação que abordaram temas como mudanças climáticas e seus impactos, os fundamentos do REDD+ Jurisdicional e a metodologia da repartição de benefícios do Programa ISA Carbono.

Ao final da formação, os participantes foram divididos em dois grupos de trabalho — um formado por representantes dos povos indígenas e outro por membros das comunidades tradicionais. Nos grupos, foram debatidos os principais desafios enfrentados nos territórios e a urgência do fortalecimento das políticas públicas voltadas para esses segmentos.

O momento também foi marcado pelo esclarecimento de dúvidas e por contribuições valiosas das lideranças locais, que ajudaram a enriquecer o diálogo para a proposta de atualização da repartição de benefícios.

O líder Huni Kui, Josias Maná, foi o responsável pela tradução simultânea durante a consulta, garantindo que o povo Kaxinawa Huni Kui pudesse compreender e contribuir nos debates.

“Nossa participação como liderança é fundamental para que todos possam entender melhor esse processo. Muitos não falam português fluentemente, então estou aqui ajudando na tradução, explicando, repassando as informações na nossa língua, o Hatxa Kui. Estou transformando o que é dito em português para que seja compreendido por todos da nossa comunidade”.

No segundo dia, os participantes puderam aprofundar os diálogos sobre os mecanismos da repartição de benefícios e conheceram as propostas apresentadas pelo governo do Acre para atualização da estratégia de atualização com base em estudos técnicos.

A diretora da Secretaria de Povos Indígenas, Nedina Yawanawa, ressaltou que, mesmo diante dos desafios, a participação ativa das comunidades reforça o compromisso dos participantes com a construção coletiva de políticas públicas.

“A consulta na regional do Jordão, apesar de ser um município de difícil acesso, trouxe uma esperança muito grande com relação à melhoria das políticas públicas. Foi muito desafiador, por conta da língua indígena, porém muito participativo, com o apoio dos próprios indígenas que viram a importância de entender esse processo e construir um novo momento para a política do Sisa, pioneira no Acre em REDD+ desde 2010”.

Após um amplo debate, as lideranças puderam realizar suas contribuições, que serão incorporadas à proposta para atualização da repartição de benefícios e, na sequência, eleger os delegados (as) que participarão do fórum deliberativo, em Rio Branco, nos dias 12 e 13 de junho.

O vice-prefeito do Jordão, Cleiber Pinheiro Sales, conhecido como Txanabane, destacou a importância da participação indígena nos espaços de decisão.

“Agradeço pela oportunidade de acompanhar de perto esse processo como representante indígena. É fundamental estarmos presentes, lado a lado com outras lideranças, contribuindo com o debate e alinhando as decisões, para que essa política realmente traga benefícios aos povos indígenas, ribeirinhos e extrativistas”, disse.

Conheça os delegados eleitos de Jordão

Ao final das atividades do segundo dia, foi realizada a escolha dos delegados em plenária.

Representando os povos indígenas, foram eleitos os (as) seguintes delegados (as) e suplentes: Rocildo Barbosa Melo Kaxinawa e Josias Pereira Kaxinawa (Alto Jordão); Leopardo Sales Kaxinawa e Sivaldo Barbosa Sereno Kaxinawa (Seringal Independência); Vítor Pereira Caxambu Kaxinawa e Marinilda Barbosa Kaxinawa (Baixo Jordão).

Representando o segmento das comunidades tradicionais, que inclui a agricultura familiar, extrativistas e ribeirinhos: Elissandra Sampaio de Lima e José Geilson de Sousa (Extrativistas); Daniel Alves Farias de Oliveira e Ivo Felipe de Oliveira (Extrativista); Elieldo Ferreira de Oliveira e Manoel Francisco da Silva Oliveira (Agricultura Familiar); Maria José Feitosa Araújo e Andressa Monteiro Aragão (Agricultura Familiar).

Parcerias

As consultas são uma iniciativa do governo do Acre, por meio do IMC, da Sepi, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan), por meio do Programa REM Acre Fase II, da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) e da Companhia de Desenvolvimento e Serviços Ambientais (CDSA).

O governo do Acre conta com a parceria dos organismos internacionais: Agência Norueguesa de Cooperação para o Desenvolvimento (Norad); Embaixada da Noruega; Programa das Nações Unidas para o Clima e Meio Ambiente (Pnud); Earth Innovation Institute (EII); Environmental Defense Fund – EDF (Fundo de Defesa Ambiental) e Cooperação Alemã GIZ.

Calendário das Consultas

A próxima consulta será na Regional Purus, em Sena Madureira, nos dias 15 e 16 de maio, e na Regional do Baixo Acre, em Rio Branco, nos dias 27 e 28 de maio. Após as consultas, será realizado o Fórum Deliberativo, também na capital, nos dias 12 e 13 de junho, reunindo os delegados eleitos para debaterem sobre as contribuições realizadas nas regionais e deliberarem coletivamente sobre os novos percentuais da repartição de benefícios.

Transparência

Para dar transparência ao processo das consultas sobre a atualização da repartição de benefícios do Programa Isa Carbono, o governo do Acre disponibiliza no site do Instituto de Mudanças Climáticas (IMC), órgão responsável pela coordenação técnica do Sisa, todas as informações e documentos técnicos, atas, relatórios e plano de trabalho das consultas. Acesse aqui o link do drive e fique por dentro!









































































