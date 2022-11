Polícia Civil apreende 12kg de cocaína em ônibus que vinha de Cruzeiro do Sul

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta sexta-feira, 25, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) realizou a apreensão de 12kg de oxidado de cocaína encontrados dentro de ônibus oriundo da cidade de Cruzeiro do Sul.

A apreensão se deu após uma denúncia apócrifa, que um homem ainda não identificado, que teria embarcado uma mala média, de cor preta, no munícipio de Cruzeiro do Sul e que tal bagagem estaria no ônibus da empresa Transacreana, que saiu de Cruzeiro as 19hs do dia 24 de novembro, com destino a Rio Branco.

Diante desta informação a equipe policial da DENARC se deslocou até a rodoviária para apurar tais informações e realizou varredura no ônibus e encontrou a referida bagagem com as características anunciadas.

Dentro da mala haviam 12 pecas de substância entorpecente, do tipo oxidado de cocaína, pesando 12kg.

De acordo com o delegado, as investigações continuam, agora no sentido de identificar quem seria o proprietário da droga.

A Polícia Civil do Estado do Acre mantém canal aberto para denúncias onde o cidadão pode usar o aplicativo WHATSAPP para envio de seu relato/denúncia e/ou realizar ligação para o número (68) 99922-1111.

A Polícia Civil garante total sigilo das informações e do denunciante.

