Polícia Civil conclui investigação e prende acusado de tentativa de homicídio no Bairro 6 de Agosto – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Após mandado de prisão, DHPP captura autor de ataque a facadas no Acre. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), concluiu as investigações sobre a tentativa de homicídio registrada no dia 30 de agosto de 2025, no Bairro 6 de Agosto, em Rio Branco. A vítima, Antônio Marçal, foi golpeada com uma faca durante uma discussão em um ambiente conhecido por ser ponto de encontro de usuários de entorpecentes.

O autor do crime, conhecido pelo apelido “Neguinho”, teve sua prisão decretada pela Justiça após a conclusão das investigações. De posse do mandado, equipes da DHPP iniciaram uma operação contínua para localizar o acusado.

Após 10 horas ininterruptas de diligências, realizadas por terra e também por via fluvial, os policiais conseguiram localizar e capturar “Neguinho” no Projeto Maitá, Colônia Três Marias, zona rural de Porto Acre. A ação ocorreu no final da tarde da última terça-feira, 25.

“Essa captura demonstra, mais uma vez, o compromisso inabalável da DHPP com a elucidação de crimes contra a vida. Nossas equipes atuaram de forma incansável, sem medir esforços ou distâncias, enfrentando terreno difícil e longas horas de diligências. A prisão do acusado reforça nossa mensagem de que nenhum crime ficará sem resposta e de que continuaremos trabalhando com firmeza para garantir justiça às vítimas e segurança à população”, destacou o delegado coordenador da DHPP, Alcino Ferreira Júnior.