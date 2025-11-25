Polícia Civil do Acre promove capacitação focada no atendimento a vítimas de violência doméstica – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre, por meio da Academia de Polícia (Acadepol), promoveu nesta segunda-feira, 24, uma capacitação voltada à Atualização em Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica. A ação integra o conjunto de atividades dos 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, reforçando o compromisso institucional com a proteção de grupos vulneráveis.

Mais de 60 profissionais da PCAC participaram da formação focada em atendimento humanizado e técnico a mulheres e crianças vítimas.. Foto: assessoria/ PCAC

A formação contou com apoio da Secretaria da Mulher (Semulher), com a psicóloga Luzivera Batista, que ministrou o tema “Violência Psicológica”, ampliando o conhecimento dos profissionais sobre a identificação, acolhimento e abordagem sensível às vítimas deste tipo de agressão.

Já a Juíza de Direito Dra. Louise Kristina Lopes, titular da 2ª Vara de Proteção à Mulher da Comarca de Rio Branco e coordenadora estadual das mulheres em situação de violência doméstica e familiar, conduziu a palestra “Revisitação da Lei Maria da Penha e Formulário Nacional de Avaliação de Risco (FONAR)”, reforçando a importância da correta aplicação do instrumento para prevenção de feminicídios e agravamentos de casos de violência doméstica.

Juíza Louise Kristina Lopes abordou a Lei Maria da Penha e o uso do FONAR na capacitação realizada pela Acadepol. Foto: assessoria/ PCAC

A delegada Juliana De Angelis, responsável pela articulação da capacitação, destacou que a iniciativa reforça a atuação integrada da Polícia Civil em defesa dos direitos das mulheres e crianças.

“Atuamos em parceria, como representação institucional de proteção aos grupos vulneráveis, e nosso compromisso é fortalecer cada vez mais a capacidade de acolhimento e resposta da Polícia Civil. A violência doméstica exige técnica, sensibilidade e alinhamento às melhores práticas, e essa capacitação é mais um passo nessa direção”, afirmou a delegada.

O Oficial Investigador Marcos Aurélio Pina recebeu certificado de reconhecimento da Acadepol pelos relevantes serviços prestados à Polícia Civil. Foto: assessoria/ PCAC

O diretor da Acadepol, delegado Fabrizzio Sobreira, destacou que esta é mais uma formação fruto do esforço permanente da instituição em profissionalizar e qualificar seu efetivo.

“A Acadepol tem trabalhado continuamente para oferecer cursos que atendam às necessidades reais do trabalho policial, especialmente em áreas sensíveis como o atendimento às mulheres e crianças vítimas. Essa atualização representa mais um passo na consolidação de uma Polícia Judiciária moderna, preparada e capacitada para atuar com firmeza e responsabilidade na proteção das vítimas de violência”, destacou o delegado.

A capacitação integra o conjunto de ações da Polícia Civil do Acre voltadas ao enfrentamento à violência doméstica e familiar, reforçando o compromisso da instituição com a proteção das vítimas e com um atendimento cada vez mais técnico, eficiente e humanizado.