Polícia Civil cumpre mandados de prisão e captura dois indivíduos de alta periculosidade em Mâncio Lima – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Mâncio Lima, cumpriu nesta sexta-feira, 27, mandados de prisão e capturou dois indivíduos considerados de alta periculosidade, reforçando o trabalho de combate à criminalidade na região do Vale do Juruá.

O primeiro caso trata da prisão de um homem de 25 anos, conhecido como “Fred”. De acordo com as investigações, há cerca de seis meses ele teria invadido uma residência e subtraído todos os bens do imóvel. Além disso, o suspeito também é apontado como autor de um roubo ocorrido no comércio Japiim, de onde teria levado uma grande quantia em dinheiro.

Na segunda ação, os policiais civis capturaram outro indivíduo de 28 anos, conhecido como “Sombra”. Ele é investigado por envolvimento com o tráfico de drogas e organização criminosa. Segundo a polícia, há cerca de sete meses, Sombra já havia sido preso em posse de quatro aparelhos celulares roubados, um revólver e aproximadamente 25 tabletes de entorpecentes.

As investigações apontam ainda que Sombra integra um grupo criminoso responsável pelo transporte de drogas do Peru para o Brasil, atuando em parceria com traficantes peruanos na região de fronteira.

O delegado responsável pela ação, José Obetânio, destacou a importância das prisões para a segurança local. “Essas capturas representam uma resposta firme da Polícia Civil à criminalidade. Estamos retirando de circulação indivíduos altamente perigosos, envolvidos tanto em crimes patrimoniais quanto no tráfico internacional de drogas. Nosso trabalho segue intensificado, com foco na desarticulação de organizações criminosas que atuam na região de fronteira”, afirmou o delegado.

Os presos foram conduzidos à delegacia e permanecem à disposição da Justiça.