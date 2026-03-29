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Polícia Civil do Acre participa do lançamento da Operação CERCO II para reforçar combate a crimes na fronteira – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

mar 29, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), representada pelo delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel, acompanhou na manhã desta sexta-feira, 27, o lançamento da Operação CERCO II. A solenidade ocorreu na Base do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), localizada no trevo do município de Senador Guiomard.

Polícia Civil do Acre marca presença no lançamento da Operação CERCO II, reforçando o combate aos crimes transfronteiriços e a integração entre as forças de segurança. Foto: Emerson Lima/ PCAC

A Operação CERCO II tem como principal objetivo intensificar o enfrentamento aos crimes transfronteiriços, como tráfico de drogas, contrabando, tráfico de pessoas e outros ilícitos. A iniciativa também busca ampliar a presença das forças de segurança na região, promovendo maior sensação de segurança à população acreana, especialmente nas áreas de fronteira.

A ação integra esforços de diferentes instituições estaduais e federais, reforçando a atuação conjunta entre Polícia Militar, Polícia Civil, Gefron, Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Exército Brasileiro.

PCAC participa do lançamento da Operação CERCO II no trevo de Senador Guiomard. Foto: Emerson Lima/ PCAC

“Essa é uma operação estratégica que demonstra a força da atuação integrada. A Polícia Civil do Acre segue firme no compromisso de investigar, desarticular organizações criminosas e contribuir com ações conjuntas que garantam mais segurança à nossa população, especialmente nas regiões de fronteira”, afirmou Dr. José Henrique Maciel.

A Operação CERCO II deve intensificar fiscalizações, abordagens e ações de inteligência ao longo das áreas sensíveis do estado, consolidando uma resposta coordenada e eficaz no combate aos crimes que impactam diretamente a segurança pública do Acre.



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