Polícia Civil cumpre terceiro mandado de busca e apreensão em investigação sobre desvio de medicamentos da rede estadual – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, neste sábado, 10, o terceiro mandado de busca e apreensão no âmbito das investigações que apuram o desvio de medicamentos e insumos hospitalares da rede pública estadual de saúde. A ação foi realizada no bairro Chico Mendes, em Rio Branco, e faz parte do aprofundamento das diligências conduzidas pela equipe responsável pelo caso.

Durante o cumprimento da ordem judicial, os investigadores apreenderam um veículo modelo Amarok, de cor branca, que vinha sendo investigado por supostamente ter sido utilizado no transporte dos medicamentos desviados da rede pública de saúde. Além do automóvel, aparelhos celulares também foram recolhidos e devem auxiliar na análise do esquema investigado.

De acordo com autos da investigação, o veículo pertence a uma pessoa que presta serviços à Secretaria de Estado de Saúde, o que reforça a linha investigativa sobre a possível participação de terceiros no desvio dos insumos hospitalares.

O delegado Igor Brito, responsável pelas investigações, destacou que o trabalho policial segue de forma criteriosa e contínua. “As investigações avançam de maneira técnica e responsável. Esse terceiro mandado cumprido reforça os indícios já levantados ao longo do inquérito. Todo o material apreendido será periciado e analisado, e novas medidas judiciais devem ser adotadas nos próximos dias para esclarecer completamente os fatos e identificar todos os envolvidos”, afirmou.

A Polícia Civil ressalta que o inquérito segue em andamento e que novas fases da operação não estão descartadas, com o objetivo de coibir práticas criminosas que causem prejuízo ao sistema público de saúde e à população acreana.