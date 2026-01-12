Polícia Civil prende foragido condenado por homicídio qualificado após campana no porto de Mâncio Lima – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Combate a Crimes Patrimoniais (Nepatri) em Cruzeiro do Sul, cumpriu, no último domingo, 11, um mandado de prisão definitiva contra o indivíduo identificado pelas iniciais P.R.S.O., condenado pelo crime de homicídio qualificado.

A partir de diligências contínuas que apontaram que o foragido estaria chegando ao município de Mâncio Lima. Diante das informações, a equipe realizou campana durante a tarde no porto da cidade, permanecendo em vigilância até o momento em que o indivíduo atracou no local, quando foi abordado e capturado pelos investigadores do Nepatri.

O condenado possui sentença definitiva proferida em 19 de março de 2025, com pena fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e encontrava-se foragido da Justiça, tendo mudado de endereço diversas vezes para evitar a responsabilização penal.

Após a prisão e os procedimentos de praxe, o indivíduo será encaminhado ao Presídio Manoel Neri da Silva, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento integral da pena.