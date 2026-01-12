Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil prende foragido condenado por homicídio qualificado após campana no porto de Mâncio Lima – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

jan 12, 2026



A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Combate a Crimes Patrimoniais (Nepatri) em Cruzeiro do Sul, cumpriu, no último domingo, 11, um mandado de prisão definitiva contra o indivíduo identificado pelas iniciais P.R.S.O., condenado pelo crime de homicídio qualificado.

PCAC cumpriu mandado de prisão definitiva contra condenado por homicídio qualificado, capturado após ação estratégica no porto de Mâncio Lima. Foto: cedida

A partir de diligências contínuas que apontaram que o foragido estaria chegando ao município de Mâncio Lima. Diante das informações, a equipe realizou campana durante a tarde no porto da cidade, permanecendo em vigilância até o momento em que o indivíduo atracou no local, quando foi abordado e capturado pelos investigadores do Nepatri.

O condenado possui sentença definitiva proferida em 19 de março de 2025, com pena fixada em 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, e encontrava-se foragido da Justiça, tendo mudado de endereço diversas vezes para evitar a responsabilização penal.

Após a prisão e os procedimentos de praxe, o indivíduo será encaminhado ao Presídio Manoel Neri da Silva, onde ficará à disposição do Poder Judiciário para o cumprimento integral da pena.



