Polícia Civil de Tarauacá cumpre duas ordens judiciais e prende investigados por crimes distintos – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou nesta sexta-feira, 16, o cumprimento de duas ordens judiciais, resultando na prisão de dois homens investigados por crimes distintos no município.

No primeiro caso, foi preso A.J.C.A., de 37 anos, conhecido pelo apelido de “Lolô”, em decorrência de mandado judicial relacionado ao crime de tráfico de drogas. No momento da abordagem, o investigado ainda tentou empreender fuga, mas foi rapidamente alcançado e detido pela equipe de oficiais investigadores de polícia.

Já no segundo caso, os policiais civis deram cumprimento à ordem judicial expedida em desfavor de F.C.F.S., de 30 anos, conhecido como “10”. O investigado já se encontra custodiado na unidade prisional Moacir Prado, onde a equipe policial formalizou o cumprimento do mandado.

O delegado titular da Delegacia-Geral de Tarauacá, José Ronério, destacou a importância das ações para o fortalecimento da segurança pública no município. “Essas prisões são resultado do trabalho contínuo de investigação e do comprometimento da equipe da Polícia Civil de Tarauacá. Nosso objetivo é dar efetividade às decisões judiciais e retirar de circulação indivíduos que insistem na prática criminosa, garantindo mais segurança e tranquilidade à população”, afirmou o delegado.