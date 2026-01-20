Polícia Civil prende suspeito de lesão corporal grave em Tarauacá – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Noticias da Fonteira

Polícia Civil prende suspeito de lesão corporal grave em Tarauacá

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou nesta terça-feira, 20, a prisão de M. P. R., conhecido pelo apelido de “Boi”, suspeito da prática do crime de lesão corporal grave.

Suspeito conhecido como “Boi” foi preso após desferir golpes de faca contra a vítima, que permanece hospitalizada. Foto: cedida

De acordo com as informações apuradas pelos investigadores, o crime teria sido motivado por ciúmes envolvendo a companheira do suspeito. Durante a discussão, o autor teria utilizado uma faca para desferir golpes na região do tórax da vítima, que foi socorrida e permanece hospitalizada.

Após tomarem conhecimento do ocorrido, os policiais civis realizaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito. O possível autor dos golpes, bem como a mulher apontada como pivô da confusão, foram conduzidos à Delegacia de Tarauacá.

Na unidade policial, ambos foram apresentados à autoridade policial, onde prestaram depoimento e foram adotados os procedimentos legais de praxe. O caso segue sob investigação para o completo esclarecimento dos fatos e posterior responsabilização criminal do envolvido, conforme determina a lei.



