Polícia Civil prende suspeito de lesão corporal grave em Tarauacá – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou nesta terça-feira, 20, a prisão de M. P. R., conhecido pelo apelido de “Boi”, suspeito da prática do crime de lesão corporal grave.

De acordo com as informações apuradas pelos investigadores, o crime teria sido motivado por ciúmes envolvendo a companheira do suspeito. Durante a discussão, o autor teria utilizado uma faca para desferir golpes na região do tórax da vítima, que foi socorrida e permanece hospitalizada.

Após tomarem conhecimento do ocorrido, os policiais civis realizaram diligências que resultaram na localização e prisão do suspeito. O possível autor dos golpes, bem como a mulher apontada como pivô da confusão, foram conduzidos à Delegacia de Tarauacá.

Na unidade policial, ambos foram apresentados à autoridade policial, onde prestaram depoimento e foram adotados os procedimentos legais de praxe. O caso segue sob investigação para o completo esclarecimento dos fatos e posterior responsabilização criminal do envolvido, conforme determina a lei.