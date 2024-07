Polícia Civil do Acre cumpre mandado de prisão preventiva por roubo a residência

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Especializada em Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), cumpriu na manhã desta quarta-feira, 10, ao mandado de prisão preventiva em desfavor de B.A.S, de 26 anos. O indivíduo é denunciado pelo crime de roubo a residência, ocorrido em agosto do ano passado, onde foram subtraídos um veículo, celulares, notebook, semijoias e outros objetos de valor.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara de Delitos de Roubo e Extorsão da Comarca de Rio Branco. B.A.S. Esse é o segundo autor identificado e preso pela prática desse crime, reforçando o comprometimento da Polícia Civil em solucionar casos de roubo e garantir a segurança da população.

Após a prisão, B.A.S foi interrogado pela autoridade policial, fornecendo detalhes que podem contribuir com a instrução do processo. Em seguida, ele foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (DEFLA), onde foi formalizada a comunicação ao juiz. Após isso, ele será apresentado ao Judiciário para a audiência de custódia. O denunciado permanecerá à disposição da justiça acreana.

A autoridade policial destacou à importância das ações coordenadas e da rapidez na resposta às denúncias de crimes contra o patrimônio. “A pronta atuação da DCORE demonstra nosso compromisso em combater o crime e proporcionar segurança à nossa comunidade. A prisão de B.A.S é mais um passo na luta contra a criminalidade em nossa região”, enfatizou o delegado, Dr. Leonardo Santa Bárbara.

Com essa ação, a Polícia Civil do Acre reafirma seu compromisso com a justiça e a segurança pública, garantindo que todos os envolvidos em atividades criminosas sejam devidamente identificados e responsabilizados por seus atos.

