Mulher é presa após tentar entrar em presídio com maconha escondida em prendedor de cabelo

Uma mulher foi presa em flagrante na tarde desta quarta-feira (10) ao tentar entrar com trouxinhas de maconha no Complexo Prisional de Rio Branco. A droga foi achada encondida no prendedor de cabelo da suspeita.

Ela foi levada para a Delegacia de Flagrantes (Defla) por policiais penais. Segundo o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC), a equipe policial percebeu que havia um volume estranho no prendedor de cabelo da suspeita, que era um tipo de elástico.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp