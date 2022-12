Polícia Civil do Acre e Polícia Nacional Boliviana prendem foragidos em posse de arma e drogas em território Boliviano

Ascom/Polícia Civil do Acre

Após trabalho investigativo da Polícia Civil do Acre em Brasileia, em ação conjunta com a a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) e Polícia Nacional Boliviana na fronteira, ocorrida no final da tarde da última segunda-feira, 12, resultou na localização e prisão de pessoas envolvidas com grupos criminosos e que teriam participação em crimes de contrabando de armas e envolvimento com roubos, tentativa e homicídios e trafico de drogas na fronteira.

O trabalho investigativo da Polícia Civil em Brasileia apontou que integrantes de organização criminosa de alta periculosidade com mandado de prisão em aberto, estariam se escondendo na cidade boliviana de Cobija.

Em ação conjunto entre as Polícias do Brasil e da Bolívia e de posse das informações os policiais se deslocaram até uma residência localizada no bairro boliviano Mapajo, que faz divisa com Brasiléia e prenderam os foragidos.

No alvo, foram localizadas três pessoas, sendo dois homens, T. F. S. e D.P.R.R.; e uma mulher S. V. L. de 19 anos. O foragido da justiça do Acre, T. F. S. de 33 anos é condenado pelo cometimento de vários crimes e com passagens pelo Estado do Mato Grosso e preso no Paraguai, considerado um narcotraficante perigoso.

Além de T. F. S., as policias prenderam também D.P.R.R. (20), e uma mulher S. V. L. (19), ambos são acusados de participação na explosão de um caixa eletrônico na cidade de Cobija, ocorrido semanas atrás, onde foi usado dinamite. D.P.R.R. de 20 anos é investigado pelo cometimento de vários homicídios e roubos cometidos na capital Rio Branco.

Em posse dos presos, os agentes encontraram uma pistola calibre 380, que possivelmente tenha sido usada em crimes como assaltos e homicídios na fronteira, uma vez que D.P.R.R. (20) está como principal suspeito de envolvimento direto em assassinatos nos últimos dias. Também foram encontrados quatro quilos de maconha na casa.

De acordo com a investigação da equipe de Polícia Civil em Brasileia, T. F. S. de 33 anos, estaria negociando em torno de 400 quilos de cocaína que seriam enviados a outros estados da federação.

A investigação apontou também que o trio estaria como alvo do grupo criminoso rival que perdeu várias armas sendo apreendidas durante operação das forças de segurança do Acre na fronteira e estariam organizando para possível retaliação.

As prisões são resultados de acordos de cooperação realizados pela Secretaria de Justiça e Segurança Publica do Acre(SEJUSP) e Policia Nacionais da Bolívia e do Peru que visa o combate a criminalidade em áreas de fronteira sobretudo, ao crime de trafico de drogas.

Essas ações em conjunto já resultaram na recuperação de diversos veículos roubados no Brasil e na apreensão de consideráveis volumes de drogas e armas.

Os investigados foram presos, em flagrante, e conduzidos ao comando da Polícia Nacional Boliviana em Cobija, ficando à disposição da justiça daquele País.

