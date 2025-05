Polícia Civil do Acre intensifica combate à violência infantil durante Operação Caminhos Seguros

Em alinhamento com a operação nacional Caminhos Seguros, promovida pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), a Polícia Civil do Acre (PCAC) deu um passo decisivo no enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes. Nesta segunda-feira, 5, a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítima (Decav) passou a contar com reforço na equipe, incluindo uma delegada, uma escrivã e quatro agentes de polícia.

O reforço visa acelerar o cumprimento de mandados, oitivas, elaboração de relatórios finais e outras diligências fundamentais para a conclusão de inquéritos em andamento.

Além do incremento operacional, a PCAC iniciou a distribuição de materiais gráficos voltados à conscientização e acolhimento. Uma cartilha educativa voltada a crianças vítimas e seus familiares está sendo disseminada, com orientações sobre os direitos das vítimas e os trâmites legais. Também foram entregues desenhos para colorir, como uma abordagem lúdica e sensível para confortar as crianças em situação de vulnerabilidade.

“A operação Caminhos Seguro representa um esforço concentrado em todo o país para proteger nossas crianças e adolescentes. No Acre, estamos atuando de forma integrada e intensificada para garantir que as vítimas recebam o apoio necessário e que os agressores sejam responsabilizados. O reforço na Decav e a distribuição de material informativo são ações concretas que visam dar mais celeridade às investigações e oferecer um acolhimento mais humanizado às vítimas e suas famílias. É fundamental que a sociedade se una a nós nessa luta, denunciando qualquer forma de violência”, enfatizou a delegada Juliana De Angelis.

A delegada Juliana De Angelis, coordenadora estadual do programa Bem-Me-Quer e representante institucional de Políticas Públicas de Proteção a Grupos Vulneráveis da PCAC, destacou a importância da operação. A titular da Decav, delegada Carla Fabíola Coutinho, também ressaltou os avanços proporcionados pelo apoio institucional.

“O apoio que estamos recebendo da direção geral da Polícia Civil é fundamental para fortalecer o trabalho da Decav e dar uma resposta mais eficaz aos casos de violência contra crianças e adolescentes. Com o aumento da nossa equipe, poderemos dar mais agilidade às investigações e garantir que a justiça seja feita. É crucial que a população continue sendo nossos olhos e ouvidos. Qualquer suspeita ou caso de violência pode ser denunciado pelo 190, no Disque 100 e também diretamente na Decav. O sigilo é garantido e a sua denúncia pode salvar vidas”, informou Carla Fabíola.

Resultados da Operação Caminho Seguro no Acre

A Operação Caminho Seguro, que teve início no dia 30 de abril e segue até 30 de maio, já apresenta resultados no estado. Dois mandados de prisão foram cumpridos, ambos relacionados a crimes de violência sexual contra menores.

O primeiro caso resultou na prisão de um homem de 52 anos no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco. Ele foi condenado por estupro de vulnerável e favorecimento à prostituição de adolescente. A vítima, uma menina de apenas 13 anos, era sua sobrinha-neta, o que evidencia o uso da relação familiar como instrumento de confiança para cometer os abusos.

O segundo caso, ocorrido nesta segunda-feira, chocou pela gravidade, um homem de 69 anos foi preso após ser condenado a mais de 100 anos de prisão por estuprar repetidamente suas três netas, de 10, 9 e 4 anos. O autor se aproveitava da ausência de adultos na área rural onde residiam. O crime veio à tona após a neta mais velha relatar dores abdominais e, ao ser questionada pela mãe, revelou os abusos que ela e as irmãs sofriam. Exames periciais confirmaram os relatos, e a mãe chegou a ser ameaçada pelo agressor por ter denunciado o crime.

Esses casos reforçam o compromisso da Polícia Civil do Acre em intensificar ações de combate à violência infantil e proteger os mais vulneráveis. Com a atuação conjunta de diferentes setores e o fortalecimento das equipes especializadas, a PCAC reafirma sua missão de garantir justiça, acolhimento e segurança para as crianças e adolescentes do estado. A operação continua até o final de maio, e novas ações estão previstas, tanto no campo investigativo quanto nas atividades de conscientização e prevenção.

