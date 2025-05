Governo do Acre apresenta projeto para melhorar a distribuição de profissionais da saúde de Rio Branco

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), apresentou nesta segunda-feira, 5, o Relatório de Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde da Atenção Primária do Município de Rio Branco. A iniciativa faz parte de um esforço estratégico para fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e garantir uma distribuição mais eficiente dos profissionais nos serviços de saúde da capital acreana.

O projeto é resultado da Formação em Planejamento e Dimensionamento da Força de Trabalho em Saúde no SUS, promovida com apoio técnico do Ministério da Saúde. A capacitação tem como objetivo qualificar gestores e profissionais de saúde para o uso de ferramentas de análise, planejamento e organização da força de trabalho, com base nas necessidades reais da população e nas diretrizes do SUS.

O dimensionamento adequado da força de trabalho é essencial para que as unidades básicas de saúde (UBS) operem com a estrutura necessária para atender com qualidade e resolutividade. A proposta prevê o levantamento do número ideal de profissionais por categoria e por unidade, levando em conta critérios técnicos, como perfil epidemiológico da população e complexidade dos serviços ofertados.

A enfermeira responsável pela Divisão de Gerenciamento de Unidades Hospitalares e de Pronto Atendimento da Sesacre, Luana Carla, destacou: “Temos satisfação de estar dando mais um passo na execução das ações previstas no Plano, com a apresentação do relatório sobre o Dimensionamento da Força de Trabalho na Atenção Primária. O documento, feito por muitas mãos, oferece aos gestores municipais um panorama detalhado da força de trabalho em 12 segmentos da saúde, considerando dados populacionais, vulnerabilidades e indicadores sociais e de saúde”.

O projeto foi apresentado a diretores e coordenadores da Atenção Primária do município, além de representantes das secretarias estadual e municipal de saúde. A expectativa é que a iniciativa sirva de modelo para outros municípios acreanos e contribua com o fortalecimento da atenção primária em todo o estado.

Segundo a assessora técnica da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), Josiane Duarte, o programa ValorizaGTES-SUS destinou R$ 1,5 milhão para ações voltadas ao trabalho e à educação na saúde. Além disso, ela ressaltou que o Ministério da Saúde investiu mais de R$ 2,5 milhões na formação de multiplicadores especializados em dimensionamento da força de trabalho no Sistema Único.

“É uma satisfação entregar esse resultado, fruto do trabalho conjunto com as secretarias Estadual e Municipais de Saúde. Conseguimos dimensionar os serviços da Atenção Primária e também planejar a formação necessária para fortalecer essa rede de cuidados”, disse Josiane.

A implementação do projeto em Rio Branco marca um avanço significativo na gestão da saúde pública no estado, alinhando-se às diretrizes nacionais e aos princípios de equidade e integralidade que regem o SUS.

O representante da Secretaria Municipal de Saúde de Rio Branco (Semsa), Tiago Cruz, reforçou o impacto para os profissionais e pacientes do município: “Esse método é importante porque qualifica a redistribuição dos profissionais de saúde nos territórios. Na prática, isso significa que as regiões com maior necessidade terão mais acesso aos serviços, com base em estudos que orientaram esse dimensionamento”.











