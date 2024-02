Polícia Civil do Acre lança banco de dados de atos normativos em busca de transparência e acesso à informação

Ascom/ PCAC

Em um esforço para promover a transparência e facilitar o acesso à informação, a Polícia Civil do Acre (PCAC) anunciou o lançamento de um banco de dados completo contendo todos os atos normativos que regem suas operações. Esta iniciativa visa fortalecer os princípios da transparência e tornar mais acessíveis as diretrizes que orientam o trabalho policial no estado.

O banco de dados, compilado em um único local de fácil acesso, não é exclusivo para profissionais da área, mas está aberto também para a população em geral. Reconhecendo a importância da compreensão das normativas policiais para fortalecer a relação de confiança entre a polícia e a comunidade, a Polícia Civil do Acre enfatiza que o acesso a esses documentos é essencial para promover um entendimento mútuo sobre as bases legais que guiam suas ações.

O Departamento Técnico-Policial foi o executor dos trabalhos de compilação e organização do material, garantindo sua confiabilidade e acessibilidade. “Nosso compromisso é promover a integridade, a justiça e a segurança em nosso estado”, declarou um porta-voz da Polícia Civil. “A disponibilização desse banco de atos normativos é mais um passo significativo nesse caminho. Encorajamos todos a acessarem, informarem-se e participarem desse processo de construção de uma polícia mais transparente e alinhada às expectativas da comunidade que serve”, enfatizou o Delegado-Geral, Dr. Henrique Maciel.

Com esta iniciativa, a Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso com a transparência e o fortalecimento da relação com a comunidade, garantindo que todos tenham acesso às informações necessárias para entender as operações policiais e contribuir para a construção de uma sociedade mais segura e justa. O banco de dados já está disponível no endereço: https://pc.ac.gov.br/atos-normativos/ e pode ser acessado pelo do site oficial da instituição.

