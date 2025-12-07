Polícia Civil do Acre recebe café da manhã da Universal nas Forças Policiais em ação de valorização aos servidores – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Na manhã da última sexta-feira, 5, a Polícia Civil do Acre (PCAC) recebeu uma programação especial promovida pela Universal nas Forças Policiais (UFP). A equipe da UFP ofertou um café da manhã aos servidores da instituição como forma de reconhecimento e acolhimento, fortalecendo a parceria firmada para o ano de 2025.

Ação da UFP reforça cuidado com servidores da Polícia Civil do Acre. Foto: cedida

A ação integra um conjunto de atividades que a UFP realizará ao longo do ano. Todas as sextas-feiras, a equipe promoverá um momento de oração aberto aos servidores que desejarem participar, oferecendo um espaço de reflexão, espiritualidade e apoio emocional.

O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da iniciativa e agradeceu pela colaboração contínua. “A rotina policial é desafiadora e muitas vezes exaustiva. Ter parceiros que dedicam tempo para oferecer conforto, espiritualidade e apoio aos nossos servidores faz toda a diferença. Agradecemos à UFP pela sensibilidade e pelo comprometimento em contribuir com o bem-estar da nossa equipe ao longo de 2025,” afirmou o delegado-geral.

O café da manhã reuniu servidores de diversos setores da PCAC, que aproveitaram o momento de integração e acolhimento promovido pela UFP, reforçando o cuidado com a saúde emocional e espiritual dos profissionais que atuam diariamente na segurança pública.