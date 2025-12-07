Noticias da Fonteira

Policial

Polícia Civil do Acre recebe café da manhã da Universal nas Forças Policiais em ação de valorização aos servidores – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 7, 2025


Na manhã da última sexta-feira, 5, a Polícia Civil do Acre (PCAC) recebeu uma programação especial promovida pela Universal nas Forças Policiais (UFP). A equipe da UFP ofertou um café da manhã aos servidores da instituição como forma de reconhecimento e acolhimento, fortalecendo a parceria firmada para o ano de 2025.

Ação da UFP reforça cuidado com servidores da Polícia Civil do Acre. Foto: cedida

A ação integra um conjunto de atividades que a UFP realizará ao longo do ano. Todas as sextas-feiras, a equipe promoverá um momento de oração aberto aos servidores que desejarem participar, oferecendo um espaço de reflexão, espiritualidade e apoio emocional.

O delegado-geral da Polícia Civil, Dr. José Henrique Maciel, destacou a importância da iniciativa e agradeceu pela colaboração contínua. “A rotina policial é desafiadora e muitas vezes exaustiva. Ter parceiros que dedicam tempo para oferecer conforto, espiritualidade e apoio aos nossos servidores faz toda a diferença. Agradecemos à UFP pela sensibilidade e pelo comprometimento em contribuir com o bem-estar da nossa equipe ao longo de 2025,” afirmou o delegado-geral.

O café da manhã reuniu servidores de diversos setores da PCAC, que aproveitaram o momento de integração e acolhimento promovido pela UFP, reforçando o cuidado com a saúde emocional e espiritual dos profissionais que atuam diariamente na segurança pública.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícias Civis do Acre e de Rondônia prendem investigado por roubo ocorrido em Senador Guiomard – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 6, 2025
Policial

Polícia Civil do Acre promove 1º Workshop de Identificação Neonatal e apresenta tecnologia inédita para biometria infantil – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 5, 2025
Policial

Delegado-geral da Polícia Civil do Acre recebe diretoria do Simpol para tratar demandas da categoria – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 4, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil do Acre recebe café da manhã da Universal nas Forças Policiais em ação de valorização aos servidores – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

07/12/2025 Frankly
Acre

Melhorias estruturais transformam rotina de estudantes da Escola Estadual Rural Dom Pedro I, em Feijó

07/12/2025 Frankly
Acre

Nota pública sobre abertura oficial da programação natalina

06/12/2025 Frankly
Política

Senador Alan Rick anuncia os 17 jovens acreanos que farão testes no Vitória-BA e no Athletico Paranaense

06/12/2025 Frankly