Noticias da Fonteira

Policial

Polícias Civis do Acre e de Rondônia prendem investigado por roubo ocorrido em Senador Guiomard – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 6, 2025


Em uma ação integrada entre as Polícias Civis do Acre e de Rondônia, foi cumprido na última sexta-feira, 5, dois mandados de prisão em desfavor de R. D. S. S., de 25 anos, investigado pela prática de roubo no município de Senador Guiomard. A operação foi conduzida pela Delegacia-Geral de Senador Guiomard no Acre, em parceria com a Delegacia-Geral de Santa Luzia do Oeste em Rondônia.

Equipes da Polícia Civil localizam e prendem suspeito foragido desde fevereiro de 2023. Foto: cedida

O suspeito era alvo de um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo ocorrido em fevereiro de 2023, em Senador Guiomard. Além disso, também pesava contra ele um mandado referente ao rompimento do monitoramento eletrônico no mesmo período, situação que o deixou foragido desde então.

Após trabalho investigativo minucioso, as equipes localizaram o homem nesta manhã, efetuando sua prisão de forma segura. R. D. S. S. foi encaminhado à unidade policial e permanece à disposição da Justiça, onde serão adotados os procedimentos legais cabíveis.

A ação reforça o compromisso das Polícias Civis dos dois estados na cooperação interestadual para garantir o cumprimento da lei e a segurança da população.



Source link

Matérias Relacionadas

Policial

Polícia Civil do Acre promove 1º Workshop de Identificação Neonatal e apresenta tecnologia inédita para biometria infantil – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 5, 2025
Policial

Delegado-geral da Polícia Civil do Acre recebe diretoria do Simpol para tratar demandas da categoria – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 4, 2025
Policial

Polícia Civil do Acre participa do Encontro Nacional de Chefes de Organismo de Inteligência de Segurança Pública 2025 – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

dez 3, 2025

VEJA TAMBÉM

Política

Senador Alan Rick anuncia os 17 jovens acreanos que farão testes no Vitória-BA e no Athletico Paranaense

06/12/2025 Frankly
Policial

Polícias Civis do Acre e de Rondônia prendem investigado por roubo ocorrido em Senador Guiomard – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

06/12/2025 Frankly
Fronteira

Brasileia conquista Selo Ouro e alcança marca histórica em transparência pelo Radar Nacional da Transparência Pública

06/12/2025 Frankly
Acre

Governador cumpre agenda em Xapuri, visita Ponte da Sibéria e reforça compromisso com obras estruturantes

06/12/2025 Frankly