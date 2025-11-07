Polícia Civil prende homem acusado de agredir companheira em Marechal Thaumaturgo – Polícia Civil do Estado do Acre

PCAC prende homem acusado de agredir a companheira, a vítima pediu medida protetiva após denunciar o caso. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Geral de Marechal Thaumaturgo, com o apoio da Polícia Militar, prendeu na tarde da última quinta-feira, 6, um homem acusado de violência doméstica contra sua companheira.

A vítima procurou a unidade policial para registrar a ocorrência de lesão corporal, relatando ter sido agredida pelo companheiro naquela mesma noite. Diante da denúncia, os policiais se deslocaram imediatamente até a residência do casal, onde efetuaram a prisão do suspeito em flagrante.

O delegado Marcílio Laurentinino informou que a vítima relatou ter sofrido outras agressões anteriormente, mas só agora teve coragem de denunciar. “Ela contou que esta não foi a primeira vez que foi agredida fisicamente, porém decidiu procurar a polícia para pôr fim a esse ciclo de violência”, afirmou o delegado.

A mulher também solicitou uma medida protetiva de afastamento do lar, que deverá ser encaminhada à Justiça assim que o autor for liberado.

O preso será apresentado à Justiça e passará por audiência de custódia nesta sexta-feira, 7. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil, que reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica para garantir a segurança das vítimas e responsabilizar os agressores.