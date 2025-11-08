Suspeito de matar menor e tentar assassinar duas pessoas é preso pela Polícia Civil em Brasileia – Polícia Civil do Estado do Acre

Noticias da Fonteira

Policial

Suspeito de matar menor e tentar assassinar duas pessoas é preso pela Polícia Civil em Brasileia

nov 8, 2025


A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio dos oficiais de polícia da Delegacia de Brasileia, prendeu nesta sexta-feira, 7, um homem de 21 anos, identificado pelas iniciais C.J.O.S., suspeito de envolvimento em um homicídio e duas tentativas de assassinato ocorridas na cidade de Brasiléia.

Homem suspeito de integrar facção criminosa é preso após cometer homicídio e duas tentativas de execução. Foto: cedida

De acordo com as investigações, o suspeito é apontado como o autor do assassinato de um menor de idade, ocorrido no dia 5 de outubro, na Rua Franklin Rocha de Andrade, bairro Samaúma I. As apurações indicam que o crime teve motivação ligada à disputa entre organizações criminosas que atuam na região.

Além do homicídio, C.J.O.S. também é investigado por duas tentativas de homicídio registradas em setembro. A primeira delas aconteceu no dia 17 de setembro, no bairro Leonardo Barbosa, tendo como vítima um menor de idade. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência está relacionada a brigas de território entre facções rivais.

A segunda tentativa foi registrada no dia 19 de setembro, na Rua João Jovino, bairro Eldorado, quando o suspeito teria atentado contra a vida de um cabeleireiro, que sobreviveu ao ataque.

Após diligências investigativas e o cruzamento de informações, os policiais civis localizaram e efetuaram a prisão do acusado em Brasileia, encerrando um ciclo de crimes violentos que vinha gerando temor na comunidade fronteiriça.

O preso foi encaminhado à delegacia da cidade, onde foi submetido aos procedimentos de praxe e permanece à disposição da Justiça.



