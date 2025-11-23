Polícia Civil prende integrante de quadrilha internacional especializada em furtos a grandes redes comerciais – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Condenada a 18 anos de prisão, suspeita é localizada em Rio Branco e encaminhada ao sistema prisional. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu, na última quarta-feira, 19, uma integrante de uma quadrilha internacional especializada em furtos a estabelecimentos comerciais de grande porte. A venezuelana Yusmary Carolina Querales Noguera, de 42 anos, foi localizada e capturada em um hotel na cidade de Rio Branco por equipes da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, com apoio da Delegacia de Combate ao Crime Organizado (DRACO).

A ação foi o resultado de um intenso trabalho de investigação realizado em parceria com a Polícia Civil de São Paulo, que já investigava o grupo. Segundo o delegado Leandro Lucas, responsável pela coordenação das diligências no Acre, a quadrilha atua de forma altamente organizada e tem como alvo principais grandes redes de farmácias, de onde são subtraídos produtos de alto valor, posteriormente distribuídos a outros integrantes da rede criminosa.

“As investigadas foram condenadas no estado de São Paulo e, após as sentenças, passaram a se deslocar estrategicamente por diversos estados brasileiros, sempre buscando fugir da ação policial”, explicou o delegado.

A quadrilha, composta por três mulheres venezuelanas, possui histórico de atuação nos estados de São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Rondônia e Acre. As autoridades policiais dos dois estados intensificaram o monitoramento do grupo após identificarem que as suspeitas transitavam entre a cidade de Plácido de Castro, no Acre, e a Vila Evo Morales, na Bolívia, possivelmente utilizando a fronteira para dificultar o rastreamento e a captura.

Com base nas informações levantadas, os investigadores da PCAC em Plácido de Castro localizaram Yusmary Noguera hospedada em um hotel na capital acreana. Ela foi detida em cumprimento ao mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Votuporanga (SP). Cada uma das integrantes do grupo foi condenada a cerca de 18 anos de prisão pelos crimes praticados.

Após a prisão, a detida foi apresentada na Delegacia Central de Flagrantes (DEFLA) e, em seguida, encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado Leandro Lucas destacou ainda que as diligências continuam em andamento para capturar as demais condenadas que seguem foragidas. “A Polícia Civil do Acre, em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, segue empenhada em localizar e prender as outras integrantes da quadrilha”, afirmou.