Polícia Civil cumpre mandados e bloqueia mais de R$ 2 milhões em operação contra crimes tributários em Tarauacá





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (Defaz), com apoio da Delegacia-Geral de Tarauacá e em ação articulada com o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/AC), realizou na manhã desta quarta-feira, 19, uma operação para cumprimento de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens no município de Tarauacá.

A ação ocorre no âmbito de investigação que apura a prática de crimes contra a ordem tributária e possível ocultação de patrimônio. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos documentos, celulares e duas caminhonetes, além do bloqueio judicial de valores que ultrapassam R$ 2 milhões em contas ligadas aos investigados.

De acordo com o delegado titular da Defaz, Igor Brito, a operação visa garantir a continuidade das investigações, impedir a dilapidação de patrimônio e assegurar a recuperação de valores gerados a partir da atividade criminosa. “As equipes realizaram buscas em estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados, recolhendo provas que agora serão analisadas”, fnformou.

A ação foi desencadeada a partir de representação da Defaz acatada pelo Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco, que autorizou a quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados dos alvos, além de medidas de sequestro de bens móveis e bloqueio financeiro.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem sob sigilo e novas diligências poderão ser realizadas nos próximos dias. O nome dos investigados não foi divulgado.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...