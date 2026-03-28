Polícia Civil prende investigado por roubo em Cruzeiro do Sul





A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), em Cruzeiro do sul, prendeu nesta sexta-feira, 27, um homem investigado pela prática do crime de roubo.

De acordo com as investigações, o crime foi cometido mediante grave ameaça, causando prejuízo à vítima. Após o registro da ocorrência, a equipe do Nepatri deu início imediato às diligências investigativas, utilizando técnicas de inteligência policial, levantamento de informações e análise de dados para identificar a autoria delitiva.

Com o avanço das investigações, os policiais civis conseguiram indentificar o suspeito, reunindo elementos probatórios consistentes que embasaram a representação pelas medidas judiciais cabíveis.

A ação resultou na prisão do investigado, que foi conduzido à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça.





Source link

Curtir isso: Curtir Carregando...