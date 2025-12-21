Polícia Civil prende jovem em flagrante por latrocínio que vitimou idoso em Xapuri – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

Na manhã desta sexta-feira, 19, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu em flagrante uma jovem de iniciais A.L.M.M., de 18 anos, suspeita de cometer um crime de latrocínio que vitimou o senhor Antônio de Moraes Felesmino, de 67 anos. A vítima era natural de Sena Madureira e residia atualmente no bairro Braga Sobrinho, em Xapuri, local onde o crime ocorreu.

Autora confessou o crime após apresentação das provas reunidas pelos investigadores. Foto: cedida

Os investigadores tomaram conhecimento do homicídio por volta das 9 horas e iniciaram imediatamente as diligências. Ainda na mesma manhã, após intensas buscas pela cidade, a equipe policial conseguiu identificar e localizar a autora no bairro da Cageacre, onde foi efetuada a prisão em flagrante.

De acordo com as investigações, a autora estava morando há cerca de 15 dias na residência da vítima. Após cometer o crime, ela teria subtraído uma quantia em dinheiro do idoso para a compra de drogas, uma vez que, conforme apurado, é dependente química.

No momento da prisão, A.L.M.M. tentou negar envolvimento no crime. No entanto, diante das provas reunidas pelos investigadores, acabou confessando o assassinato, relatando com detalhes a dinâmica do crime, praticado com o uso de uma faca. Após a prisão, a acusada foi encaminhada à Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos legais cabíveis.