Polícia Civil realiza ação de saúde em homenagem ao Dia do Policial Civil do Acre

Em alusão ao Dia do Policial Civil do Acre, celebrado em 19 de julho, a Polícia Civil do Acre (PCAC) promoveu nesta sexta-feira, 18, uma manhã dedicada à valorização e ao cuidado com a saúde de seus servidores. A ação foi realizada em parceria com o Hospital do Rim, no auditório da sede da instituição, localizada na Avenida Antônio da Rocha Viana, em Rio Branco.

Das 8h às 12h, mais de 80 servidores da Polícia Civil foram atendidos com serviços gratuitos de aferição de pressão arterial, teste de glicose e exame de creatinina. A iniciativa teve como objetivo oferecer cuidados preventivos voltados à saúde renal e cardiovascular, áreas frequentemente impactadas pela rotina intensa dos profissionais da segurança pública.

A aferição da pressão arterial foi um dos serviços de destaque, uma vez que a hipertensão é considerada uma doença silenciosa, capaz de causar complicações graves como infarto, AVC e falência renal, quando não diagnosticada e tratada a tempo. Já o exame de creatinina, marcador essencial para avaliar a função renal, permite a detecção precoce de possíveis doenças nos rins.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, a ação foi mais do que um gesto simbólico, representou o compromisso da instituição com o bem-estar físico e emocional de seus profissionais.

“Neste Dia do Policial Civil, quero parabenizar todos os homens e mulheres que se dedicam diariamente à segurança da nossa população. Esta ação é um reconhecimento do valor de cada servidor e da importância de cuidarmos de quem cuida de todos nós. Agradeço, em nome da Polícia Civil do Acre, à equipe do Hospital do Rim pela parceria, dedicação e pelos atendimentos prestados com tanta atenção e carinho”, destacou o delegado-geral.

A manhã foi marcada por um clima de acolhimento, cuidado e reconhecimento, reforçando o compromisso da Polícia Civil com a saúde e valorização de seus profissionais. A expectativa é de que novas ações com foco na prevenção e no bem-estar dos servidores sejam realizadas ao longo do ano.

The post Polícia Civil realiza ação de saúde em homenagem ao Dia do Policial Civil do Acre appeared first on Noticias do Acre.





Source link