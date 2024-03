Polícia civil resgata corpo de colono vítima de derrubada na zona rural de Brasiléia

Por Alexandre Lima

Somente pela parte da manhã desta quinta-feira, dia 29, foi possível levar o corpo de um colono ao Instituto Médico Legal – IML, para a Capital Rio Branco. Identificado como Jorge Lima da Silva Junior, de 27 anos, foi mais vítima fatal quando trabalhava em uma derrubada no meio da mata.

Jorge não resistiu ao golpe que recebeu na cabeça e morreu no local.

O fato ocorreu no final do dia desta quarta-feira, dia 28, no Ramal do Porongaba, com acesso pelo km 05 da BR 317 – Estrada do Pacífico, com mais duas horas de ida e vinda até o local dentro da mata fechada. Jorge estava na companhia de outros trabalhadores realizando uma abertura de estrada.

Segundo foi levantado, no momento em que uma árvore após ser cortada, na queda um dos galhos quebrou e foi em sua direção que estaria nas proximidades. O galho lhe acertou direto na cabeça, fazendo com que caísse ao chão agonizando.

Com a dificuldade de sinal, um dos trabalhadores teve que caminhar por cerca de uma hora até a o final da estrada, para chegar no barracão da Associação que leva o nome do ramal, para poder ter sinal de internet e comunicar da tragédia às autoridades e socorristas.

Somente durante a noite foi possível chegar a equipe da Polícia Civil, onde somente puderam atestar o óbito do colono, para em seguida, improvisar em uma rede com um galho, o resgate do corpo por meio da mata.

O caso está registrado como ‘Morte Acidental’, e o corpo será liberado nas próximas horas aos familiares após exames forenses, para ser velado em sepultado em sua terra natal.

