Polícia encontra corpo de fugitivo em decomposição

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da equipe do Núcleo de Investigação Criminal (Neic) de Cruzeiro do Sul, localizou o corpo de Rodrigo Duarte Gomes na região da comunidade do Crôa, nesta segunda-feira, 16. O local é de difícil acesso, exigindo uma operação complexa para realizar a retirada do corpo, que foi encontrado após intensa busca dos agentes.

Rodrigo Duarte Gomes havia fugido da penitenciária Manoel da Silva Neri na semana passada e estava sendo procurado pelas autoridades desde então. A operação para encontrar o corpo envolveu o uso de barcos, devido à geografia isolada e aos desafios logísticos da área.

O delegado responsável pelo caso, Heverton Carvalho, destacou o empenho da equipe e a complexidade da missão. “Nossa equipe trabalhou incansavelmente durante todo o dia para localizar o corpo e fazer o traslado até o Instituto Médico Legal (IML) de Cruzeiro do Sul. Foi uma operação complicada, pois a área é de difícil acesso e tivemos que utilizar barcos para transportar o corpo”, afirmou o delegado

As investigações agora seguem em curso para identificar os possíveis autores e esclarecer a causa da morte de Rodrigo Duarte Gomes. Segundo o delegado, “a perícia será fundamental para determinar o que aconteceu, e estamos empenhados em descobrir se há indícios de envolvimento de terceiros na morte”, informou Heverton Carvalho.

