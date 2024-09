Polícia Civil prende suspeito de roubo na zona rural

Na última terça-feira, 17, a Polícia Civil do Estado do Acre, por meio da Delegacia Geral de Senador Guiomard, cumpriu um mandado de prisão contra E. F. B., de 22 anos, suspeito de envolvimento em um roubo ocorrido no Ramal da Limeira, zona rural do município de Senador Guiomard, em dezembro de 2023.

De acordo com a investigação, o crime foi praticado em conjunto com outros suspeitos, que também estão sendo monitorados pelas autoridades. Durante o interrogatório, E. F. B. confessou a participação no roubo, colaborando com as investigações em andamento.

Após sua prisão, o suspeito foi conduzido para a audiência de custódia, onde serão tomadas as medidas judiciais cabíveis ao caso.

A Polícia Civil segue avançando nas investigações para identificar e prender os demais envolvidos no crime, reafirmando seu compromisso com a segurança da população e com a aplicação da justiça no combate à criminalidade rural na região.

