Polícia Penal realiza trabalho de verificação e orientação no Carnaval da Família

A Polícia Penal está presente no Carnaval da Família, através da Divisão de Monitoramento Eletrônico (DME), levando mais segurança para os foliões. A festa que começou na sexta-feira, 28, dura até a terça-feira, 4.

Os policiais penais da DME realizam um trabalho de verificação e orientação de pessoas monitoradas eletronicamente, para que cumpram com a determinação de não participar ou se aproximar dos locais de festa de Carnaval, expedida pela Vara de Execuções Penais e Medidas Alternativas da Comarca de Rio Branco do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Segundo o chefe da DME, Vinicius D’anzicourt, até o momento a festa segue sem nenhuma ocorrência grave envolvendo pessoas monitoradas, e as poucas abordagens realizadas foram apenas para orientações.

Vinícius reitera, ainda, o comprometimento da Polícia Penal com a segurança da população: “a equipe está aqui contribuindo com as ações de segurança do Estado e fiscalizando para garantir que seja cumprido as demandas judiciais implementadas pelo Tribunal de Justiça”.

Além de Rio Branco, a DME está presente no Carnaval de Sena Madureira, com equipes realizando a fiscalização da portaria expedida pela comarca do município, que também proíbe a permanência de pessoas monitoradas nas festas de Carnaval.

