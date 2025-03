Carnaval da Família inova com jogos digitais e campeonato de Free Fire nesta segunda

Neste ano, o Carnaval da Família promovido pelo governo do Estado, prefeitura de Rio Branco e a Associação Comercial, Industrial e Serviço Agrícola (Acisa), apresentou uma grande novidade para os fãs de jogos digitais: uma área dedicada aos esports, construído no circuito da folia.

Coordenado pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), o evento vai contar com um emocionante campeonato de Free Fire, que começa nesta segunda-feira, 3. Para o titular da Seict, Assurbanípal Mesquita, a plataforma é uma importante ferramenta de interação social.

“Os games permitem que os jovens se conectem com amigos e outros jogadores de diferentes partes do mundo, promovendo o trabalho em equipe e a construção de amizades. Um ingrediente a mais para a programação de Carnaval deste ano”, comentou Mesquita.

Com inscrições gratuitas abertas a partir das 15h, a competição no formato presencial em modo squad promete agitar o público, com início previsto para as 17h. O prêmio total de R$ 1.000,00 atraiu a atenção de gamers locais, que veem essa iniciativa como uma valiosa oportunidade de mostrar suas habilidades.

O coordenador do evento, Jadson Santos, ressaltou que a iniciativa busca não apenas fortalecer a indústria de games, mas também promover capacitação. “Ao longo do ano, incentivamos o esporte eletrônico, e aqui no Carnaval da Família não é diferente. A ideia é aquecer o setor e capacitar essa galera, usando os games como ferramenta e a capacitação como prioridade”, explicou.

