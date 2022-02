Polícia procura gangue que levou celular e feriu vítima com faca em Brasiléia

As autoridades policiais estão à procura de um grupo de cinco indivíduos de terem praticado um assalto no Parque Centenário, por volta das 17h30 deste domingo, dia 20, após abordar um homem que transitava em uma bicicleta com seu filho menor na garupa.

Segundo uma testemunha que passava no local, viu quando o ladrão teria tomado o celular da vítima e não se deu por satisfeito, o feriu superficialmente com dois golpes de arma branca (faca) no braço esquerdo ao tentar se defender.

Após tomarem o celular e ferir a vítima, o quinteto se evadiu rumo ao ginásio de esportes. Populares que passavam no local, ligaram para a polícia pedindo ajuda e prender os bandidos.

O home foi levado por terceiros para o hospital, onde recebeu os primeiros socorros, ficando em observação sendo liberado horas depois. A guarnição da Polícia Militar realizou buscas na tentativa de localizar e prender os acusados, mas, não obteve êxito.

O caso foi levado para a delegacia de Brasiléia, onde está sendo investigado na tentativa de identificar, prender e apresentar o quinteto à justiça

