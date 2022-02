Ações policiais resultam na recuperação de veículo roubado, apreensão de arma e prisão na Lei Maria da Penha

Carro com placa de Minas Gerais foi recuperado em Epitaciolândia – Foto: Alexandre Lima

Se encontra detido na delegacia do município de Epitaciolândia, distante cerca de 330km da capital do acre, um veículo modelo VW/Gol, placas de Belo Horizonte (MG), QXF 6360, que estava na posse de um boliviano da cidade de Cobija, lado boliviano.

Segundo foi apurado com o delegado titular, Luís Tonini, o veículo seria fruto de descaminho/fraude na cidade de Rio Branco, capital do Acre. Foi levantado que o boliviano foi abordado conduzindo o veículo que tem um registro de furto, sendo conduzido para a delegacia, sendo detido por receptação.

Em sua defesa, teria comprado o carro por um preço considerado simbólico e achava que estava tudo tranquilo. Há uma desconfiança que o mesmo tenha sido trocado por entorpecentes após ser furtado em outro município e trazido para a fronteira.

Homem foi preso com um revólver após ameaçar companheira.

Dando sequencia aos trabalhos, na noite desta segunda-feira, dia 22, a polícia foi acionada na cidade de Epitaciolândia, para averiguar um caso de ameaça contra uma mulher por parte do seu companheiro que teria uma arma de fogo.

No local, após averiguar a denuncia, uma arma tipo revolver calibre 22 foi encontrada na posse do homem, confirmando as ameaças de morte contra a companheira. O denunciado foi preso em flagrante e conduzido para a delegacia.

O homem foi enquadrado na Lei Maria da Penha, além de responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. O caso seria encaminhado à Justiça para os procedimentos cabíveis.

Já o caso do veículo, as autoridades estão tentando identificar e localizar os possíveis envolvidos no roubo e os reais proprietários para que seja restituído

