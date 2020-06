POLICIAIS PENAIS RECAPTURAM FORAGIDO DA JUSTIÇA

Douglas foi levado à Defla e posteriormente ao presídio.

Os policiais penais recapturaram, na manhã deste sábado (20) um foragido sistema prisional de Rio Branco.

De acordo com informações da assessoria do Iapen (Instituto Penitenciário), Douglas Wisley Lima Furtado foi preso na região do Segundo Distrito da cappital.

Um dos agentes de segurança teria avistado o suspeito e outros três homens num veículo e iniciaram a perseguição.

Após entrar em dois ferros velhos, os policiais resolveram abordar o veículo e solicitaram que os suspeitos realizassem o procedimento de abaixar os vidros e colocar as mãos para fora. Nesse momento, o foragido abriu a porta do carro e empreendeu fuga.

Os policiais conseguiram conter a ação do homem e o imobilizaram até a chegada da guarnição da Umep, que o conduziu até a Delegacia de Flagrantes (Defla), de onde será reencaminhado ao Complexo Penitenciário de Rio Branco.

