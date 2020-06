Ex-policial agride esposa e é expulso de casa por facção sob ameaça de morte

Um ex-policial penal foi expulso da própria residência, localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, após agredir sua esposa, na noite de quinta-feira (17).

Segundo informações de populares, o casal discutiu e o homem, de posse de uma ripa, começou as agressões contra a esposa, que ainda conseguiu correr e pedir ajuda aos vizinhos para parar o agressor.

Membros de uma facção criminosa, que domina aquela região, tomaram conhecimento do ocorrido e foram até a residência do casal, mas o homem conseguiu fugir do local. Na tarde dessa sexta-feira (19), os faccionários deram a ordem que o ex-funcionário público deixasse a Cidade do Povo, ou seria assassinado.

Diante da grave ameaça, o homem saiu do bairro levando apenas alguns pertences em cima de um caminhão. A reportagem não obteve a informação sobre para onde o ex-policial iria se abrigar e se ele havia registrado algum boletim de ocorrência.

