Policial penal preso colaborava com facção criminosa que atua em Cruzeiro do Sul

com jornais do acre

A Polícia Civil do Acre afirmou que a prisão do agente penal A. S. G [Gonçalves], 40 anos, na manhã desta quinta-feira, 18, em Cruzeiro do Sul, foi feita depois que as provas levantadas durante a investigação, apontaram a gravidade e o risco que ele oferecia em liberdade. Gonçalves, diz a polícia, colaborava com uma facção criminosa e teria participado da tentativa de fuga de 33 presos na madrugada do último domingo, 14.

O policial foi preso às 5h da manhã de hoje, 18, enquanto tirava serviço no Complexo Penitenciário Manoel Neri.

O delegado Alexnaldo Batista, disse que a investigação e a prisão contaram com apoio do Instituto de Administração Penitenciaria — IAPEN, que desde os primeiros indícios de irregularidade colaborou com a ação policial.

“É inadmissível aceitar que um agente publico tenha comportamento que venha colocar em risco a vida de outros e a ordem social, é um atentado contra o estado e contra a sociedade”, destacou o delegado.

A ação da Polícia Civil foi realizada por intermédio da Delegacia de Repressão a Ações Criminosas Organizadas — DRACO, em continuidade a investigação sobre a tentativa de fuga frustrada no presídio Manoel Neri.

As investigações, explica o delegado, ocorreram com celeridade, “devido à gravidade de todo conteúdo probatório que apontava a participação do agente publico de forma a facilitar a fuga que estava sendo planejada, assim colocando também em risca a vida de outros servidos do presídio, bem como a sociedade”.

No último domingo, 14, a polícia prendeu dois homens que estavam perto do presídio com 5 armas e pregos para furar pneus de viaturas policiais. Dentro do presídio 33 presos se preparavam para a fuga fazendo buraco na parede interligando 3 celas do Bloco 7. Entre os presos havia lideranças de uma facção que atua na região.

Lembre o caso

No último domingo (14) a PM prendeu dois homens acusados de tentar dar suporte a uma fuga de 33 presos da unidade penitenciária de Cruzeiro do Sul.

Com os acusados a PM apreendeu pelo menos 05 armas de fogo que seriam distribuídas entre os presidiários e baldes com tachos para cortar pneus de veículos da segurança.

Segundo os detidos, o material seria entregue para os presos fugitivos assim que saíssem do presídio para auxiliar na fuga. A policia encontrou ainda com os acusados, mais de R$3 mil reais em espécie.

