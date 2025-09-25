Ponte da Sibéria, que vai integrar distritos de Xapuri, entra em fase de conclusão e governador prevê entrega para outubro





Para acompanhar a finalização da Ponte da Sibéria, o governador do Acre, Gladson Camelí, esteve em Xapuri nesta quarta-feira, 24, onde pode ver a protensão dos cabos, além da armação da laje e das vigas, que são a parte final da estrutura que vai interligar o primeiro e segundo distritos da cidade, que tem 18.243 habitantes.

De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), cerca de 70 trabalhadores estão mobilizados nesta etapa, que alcançou 93% da sua conclusão. Com extensão total de 363 metros, a obra tem orçamento superior a R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar e R$ 25 milhões de investimento do Estado.

O governador Gladson Camelí anunciou que a tão aguardada ponte que ligará o bairro da Sibéria à zona urbana do município será inaugurada até o final de outubro. Emocionado, ele afirmou estar orgulhoso com o avanço da obra e destacou que ela representa uma resposta direta aos críticos que duvidaram de sua capacidade de entrega.

“Estou com muito orgulho, chega a me arrepiar. Com fé em Deus, vou dar a resposta aos meus adversários que me criticam, vou mostrar que estou pegando a pá de concreto para chancelar a união entre o bairro da Sibéria e a zona urbana de Xapuri”, declarou.

Camelí também ressaltou que a obra só está sendo possível graças à união entre diversos órgãos do governo, e representa o cumprimento de um direito constitucional: o de ir e vir. “Essa obra vai entrar para a história porque estamos cumprindo o que está na Constituição: o direito de ir e vir das pessoas.”

O governador mencionou ainda a ansiedade da comunidade local e garantiu que o bairro da Sibéria será beneficiado com uma estrutura que ficará marcada na história da cidade. “O povo está ansioso, e não tenham dúvida do sucesso que será essa ponte”, disse.

Ele destacou a importância da união de esforços para a conclusão da obra da ponte que liga Xapuri ao bairro da Sibéria. “Essa é a prova concreta de uma mobilização conjunta entre equipes, poder público, bancada federal, governo estadual, prefeitura municipal e, principalmente, desses guerreiros que trabalharam incansavelmente, dia e noite, com empenho e dedicação”, afirmou.

Camelí ressaltou o simbolismo da construção: “Enquanto muitos países derrubam pontes, o Acre está construindo. Hoje estamos nos últimos retoques para unir definitivamente as duas cabeceiras. Até o final de outubro, vamos inaugurar essa obra tão sonhada pelo povo de Xapuri e da Sibéria.”

Segundo o governador, a ponte representa mais do que infraestrutura: “Essa obra acaba com a separação entre Xapuri e o bairro da Sibéria. É a união da população. Cumpro aqui minha promessa de garantir o direito à vida e à dignidade das pessoas.”

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, destacou o compromisso do órgão com a determinação do governador Gladson Camelí e com a população de Xapuri. “O Deracre está cumprindo a missão que nos foi dada pelo governador, avançando rumo à entrega de uma obra histórica para Xapuri e para o bairro da Sibéria. Essa ponte vai beneficiar diretamente mais de 5 mil pessoas”, afirmou.

Sula reforçou o papel institucional do departamento: “O Deracre é isso: compromisso, responsabilidade, é entrega. Estamos aqui para cumprir nossa obrigação com o povo do Acre.”

O prefeito de Xapuri, Maxusel Maia, celebrou o avanço das obras da Ponte da Sibéria e destacou o impacto positivo das ações do governo estadual na vida dos moradores. “Hoje é um dia de muita emoção para o povo de Xapuri. Tenho dito que o governo Gladson Camelí tem transformado os maiores sonhos da nossa população em realidade”, afirmou.

Maia relembrou conquistas recentes e reforçou a importância da nova ponte: “Há duas semanas inauguramos a tão esperada Estrada da Variante, e agora acompanhamos de perto a fase final da construção da Ponte da Sibéria, que, como disse o governador, será inaugurada até o fim de outubro. É motivo de muita alegria e gratidão para todos nós.”



























