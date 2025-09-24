Acre apresenta avanços em políticas ambientais e inclusão de povos tradicionais em encontro com o Fundo de Defesa Ambiental durante a Semana do Clima de Nova York





Em um momento decisivo para o futuro do planeta, a delegação do Acre tem participação estratégica na Semana do Clima de Nova York, apresentando suas políticas públicas voltadas à preservação ambiental, inclusão de comunidades tradicionais e povos indígenas, e à consolidação do Sistema de Incentivos a Serviços Ambientais (Sisa) como modelo de governança climática.

Durante o evento, representantes do Estado se reuniram com a equipe do Environmental Defense Fund (EDF) – uma das principais organizações ambientais do mundo, sem fins lucrativos, que combate as mudanças climáticas com soluções inovadoras que colocam as pessoas no centro das ações.

Por parte do governo do Acre, a reunião contou com a presença do secretário de Meio Ambiente, Leonardo Carvalho; da secretária de Políticas para os Povos Indígenas, Francisca Arara; da presidente do Instituto de Mudanças Climáticas do Acre (IMC), Jaksilande de Lima. Pelo EDF, participou Mark Moroge, vice-presidente da área de florestas da instituição.

O destaque da reunião foi a apresentação das atualizações recentes no Sisa, principalmente no que diz respeito à repartição justa dos benefícios com base em consultas diretas às comunidades indígenas, populações tradicionais e agricultores familiares.

“A trajetória do Acre nas políticas ambientais é resultado de um esforço coletivo que valoriza o conhecimento tradicional, a escuta ativa e a justiça social. Nosso modelo inclui quem realmente protege a floresta”, afirmou Leonardo Carvalho.

Segundo Jaksilande Araújo, o Estado vem buscando certificações internacionais para garantir maior transparência e segurança aos investidores e captar mais recursos para ações de REDD+ jurisdicional. “O Acre está preparado para ampliar sua atuação no financiamento climático com base em resultados sólidos. Nosso compromisso é com o desenvolvimento sustentável e com as pessoas que vivem na floresta”, declarou.

Já Francisca Arara reforçou o protagonismo dos povos originários: “Estamos ocupando os espaços de decisão. Levar a voz dos nossos povos a um evento como este é uma forma de garantir que nossas demandas estejam no centro das políticas públicas climáticas”.

“O Acre é modelo para o mundo”

Mark Moroge reconheceu o papel pioneiro do Acre e elogiou a construção participativa das políticas ambientais do Estado. “O que o Acre está fazendo é o que o mundo precisa: uma política ambiental que nasce do território, que ouve as pessoas e gera resultados reais na redução do desmatamento”, analisou.

Também presente no encontro, Steve Schwartzman, conselheiro sênior do EDF e especialista que acompanha as políticas ambientais da Amazônia há mais de 40 anos, relembrou o histórico do Acre desde os tempos de Chico Mendes:

“O Acre é um modelo global, por ter criado e mantido, com consistência, um sistema próprio de REDD+ jurisdicional. Isso precisa ser reconhecido e recompensado internacionalmente”, afirmou.

Semana do Clima e a COP30

A Semana do Clima de Nova York, realizada de 21 a 28 de setembro, tem como objetivo impulsionar soluções climáticas concretas antes da COP30, que será realizada no Brasil, no fim do ano. O EDF organizou eventos nos dias 23 e 24 de setembro, reunindo lideranças políticas, empresariais e da sociedade civil, para debater ações efetivas de enfrentamento às mudanças climáticas.













