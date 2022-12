Posse do novo Superintendente Regional da Polícia Federal no Acre

Delegado Eduardo Rogério assume o cargo após passagem pela SR/PF/MT e vários órgãos centrais em Brasília/DF.

A Polícia Federal empossou nesta quarta-feira (14/12), em Rio Branco/AC, o novo Superintendente Regional da PF no Acre, delegado Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos. O policial substitui o delegado Érico Barbosa Alves, que passará a atuar na Academia Nacional de Polícia, em Brasília/DF.

A solenidade formaliza um ato administrativo de grande importância para a Polícia Federal. O Superintendente Regional terá por missão o planejamento, a direção, a coordenação, o controle e a execução das atividades institucionais no Tocantins, cumprindo-lhe a observância estrita das normas legais, assim como das diretrizes emanadas pelas unidades centrais.

O estado do Acre impressiona pelas taxas de crescimento da economia registradas na última década, o que deve se destacar, ainda mais, com a inauguração da Ponte de Abunã, ocorrida no ano passado.



No lado oposto, o povo acreano tem convivido com fenômenos sociais negativos, que acometem também outras regiões do Brasil. A criminalidade faz parte deste rol. O crime não tem fronteiras e o desafio da Polícia Federal é enfrentá-lo em todo o território nacional.

Combate ao tráfico de drogas, repressão aos crimes ambientais e contra as comunidades tradicionais, entre outros, são apenas algumas das atuações da PF, que se destacam no estado.

A cerimônia oficial desta quarta-feira foi acompanhada pelo Diretor-Executivo da PF, Sandro Torres Avelar, a Diretora de Gestão de Pessoal, Mariana Paranhos Calderon, o Diretor do Instituto Nacional de Criminalística, Ricardo Guanaes Cosso, e a Coordenadora de Disciplina da Corregedoria-Geral, Katia Cristina Gonçalves Grande.

Sobre o novo superintendente

Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos é bacharel em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Ingressou nos quadros da Polícia Federal no cargo de delegado em 2004, tendo como primeira lotação a Superintendência Regional da PF em Mato Grosso, em Cuiabá/MT.

Na SR/PF/MT chefiou as seguintes delegacias: Delegacia de Repressão ao Tráfico Ilícito de Armas (DELEARM), Delegacia de Defesa Institucional (DELINST) e Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (DELEFAZ).

Após a lotação em Cuiabá, o delegado foi removido para Brasília/DF, onde foi Chefe Substituto da Divisão Antiterrorismo (DAT/DIP/PF), Chefe Titular da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/DRCOR/SR/PF/DF), Chefe Substituto da Divisão de Estudos, Legislação e Pareceres (DELP/CRH/DGP/PF) e Chefe Titular do Setor de Apoio às Missões no Exterior (SEMEX/CGCI/DIREX/PF).

Ainda na capital federal, foi Chefe Titular da DELP, Chefe Titular da Divisão de Assuntos Sociais e Políticos (DASP/CGDI/DICOR/PF), Assistente da Diretoria de Inteligência Policial (DIP/PF), Assistente da Diretoria-Executiva (DIREX/PF), e Coordenador de Proteção à Pessoa (CPP/DIREX/PF).

Sua atuação mais recente foi como Coordenador-Geral de Governança e Controle (CGGC/PF), até receber o convite para assumir a superintendência no Acre.

