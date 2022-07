Pré-candidato ao Governo, Jenilson Leite visita o bairro São Francisco

ASSESSORIA

Na manhã desta quinta-feira (14), o pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB, deputado estadual Jenilson Leite, visitou o bairro São Francisco, em Rio Branco.

Acompanhado de lideranças partidárias e de pré-candidatos a deputados estaduais e federais da sigla, Jenilson aproveitou para prestar conta do mandato de deputado estadual, sendo o parlamentar mais produtivo da Casa Legislativa nos últimos quatro anos. Também distribuiu a Carta ao Povo Acreano, um documento onde apresenta para a população sua história e sonhos para o futuro do estado.

“Fui muito bem recebido no São Francisco, conversamos muito e muito gratificante encontrar essa gente que acredita em nosso mandato e está torcendo por nós nestas eleições”, destacou.

O pré-candidato visitou o comércio local e ouviu as demandas dos empreendedores que estão apostando no seu nome como a esperança de dias melhores.

“Sempre que estamos nos bairros recebemos muitas reclamações da falta de políticas públicas para a população, quando se trata do comércio, os nosso pequenos empreendedores reivindicam incentivos para que possam se reerguer após uma pandemia tão severa e que ainda não acabou. Nossa população perdeu o poder de compra e nossos comerciantes que ainda conseguem manter seu comércio aberto enfrentam dificuldades e se sentem invisíveis aos olhos do poder público, precisamos mudar essa realidade”, disse Leite.

Além do comércio, Leite também visitou moradores, a Comunidade Católica São Francisco, a escola Iza Mello e a unidade de Saúde do bairro, URAP São Francisco.

As visitas aos bairros de Rio Branco e em outros municípios, fazem parte de mais uma etapa da construção do plano de Governo de Jenilson Leite, que consta com a efetiva participação popular.

Outra forma de contribuir é por meio do site oficial do pré-candidato: drjenilson.com, lá é possível enviar sugestões de propostas para todas as áreas.

