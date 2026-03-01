Noticias da Fonteira

Pré-Enem Legal inicia nova temporada de aulões com 18 sábados letivos dedicados à preparação para o exame

mar 1, 2026


A rede estadual de ensino deu início à nova temporada de aulões do Pré-Enem Legal neste sábado, 28. A edição 2026 traz como novidade a realização de 18 aulões ao vivo, transmitidos pelo canal oficial da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) no YouTube (youtube.com/@educacaodoacre), sempre aos sábados letivos.

Todas as escolas de ensino médio da rede estadual se reuniram para assistir ao aulão. Foto: Mardilson Gomes/SEE

Os sábados passam a integrar oficialmente o calendário das turmas da 3ª série do ensino médio em todas as escolas da rede estadual. Ao longo do ano, os estudantes participarão de uma programação voltada exclusivamente para a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para o secretário de Estado de Educação e Cultura (SEE), Aberson Carvalho, com a mobilização simultânea das escolas da rede estadual, o Pré-Enem Legal consolida-se como uma estratégia estruturada de preparação. “É o governo garantindo acesso gratuito, material de qualidade e acompanhamento contínuo aos nossos estudantes que sonham com o ingresso no ensino superior”, destaca.

Estudante Hana Lis Tobu acredita que o programa a ajudará a conquistar uma vaga no ensino superior. Foto: Jorge William/SEE

O Pré-Enem Legal é um programa do governo do Acre, gerido pela SEE, que oferece preparação gratuita para o Enem aos alunos da rede estadual e comunidade. Além dos aulões ao vivo, o programa disponibiliza aulas gravadas, materiais didáticos focados no exame e plataforma de apoio para reforço dos conteúdos.

Na Escola Armando Nogueira, em Rio Branco, estudantes, professores e equipe gestora acompanharam juntos a aula inaugural. Entre eles, a aluna Hana Liz Tobu, da 3ª série, para quem o momento representa mais que uma revisão de conteúdos.

Para o estudante Rafael Alves Wolter, o programa amplia as oportunidades. Foto: Mardilson Gomes/SEE

“Eu não conhecia o Pré-Enem Legal. Passei a conhecer através do incentivo dos meus professores. Estou achando a aula de hoje muito legal, está sendo uma experiência ótima, de muita aprendizagem. Tenho certeza de que, com a ajuda do cursinho, eu e meus colegas vamos conseguir conquistar nossa vaga na universidade”, relata a aluna.

Também estudante da 3ª série, Rafael Alves Wolter destacou a importância da iniciativa para ampliar oportunidades.

Professor Kai Choi afirma que o programa é essencial para os alunos. Foto: Mardilson Gomes/SEE

“É uma oportunidade muito boa. Antigamente muitos alunos não tinham essa chance. Hoje a gente pode acompanhar de casa e também pela escola. Isso ajuda muito na preparação”, ressalta Rafael.

Para o professor de Física e coordenador da área de Matemática da escola, Kai Choi, o programa contribui diretamente para o desempenho dos alunos. “O Pré-Enem é essencial para que os estudantes se familiarizem com o exame e desenvolvam estratégias, principalmente nas áreas em que têm mais dificuldade. Isso fortalece a preparação e aumenta a confiança deles”, afirma.

Coordenadora Cristiane Damian relata que a ação foi toda alinhada com a SEE. Foto: Mardilson Gomes/SEE

A coordenadora de ensino da unidade, Cristiane Damian, explica que a organização começou logo após o envio das orientações pela Secretaria: “Recebemos todas as orientações e imediatamente alinhamos com os coordenadores de área. Tivemos um público muito bom já neste primeiro dia, com os alunos atentos e participativos.”

Segundo ela, o trabalho de motivação começa desde o primeiro ano do ensino médio, mas ganha ainda mais intensidade na reta final.

“Quando eles chegam ao terceiro ano, entendem que é a reta final do ensino médio. É o encerramento de um ciclo e o início de outro. Estamos juntos nessa caminhada rumo ao Enem 2026.”

Equipe do Programa Pré-Enem Legal no estúdio do Cemeac durante a live inaugural de 2026. Foto: Rarismar Bezerra/SEE

De acordo com o chefe da Divisão do Pré-Enem Legal, professor Humberto Miranda, a proposta do programa é garantir que os estudantes tenham acesso aos conteúdos e às principais habilidades exigidas pelo exame.

“O nosso objetivo é que, quando chegue a prova do Enem, o estudante tenha tido acesso aos conteúdos e às principais habilidades que a prova exige. Por isso, o programa é muito importante e também motivacional.”

Além das transmissões online, que serão produzidas nos estúdios do Centro de Mídias Educacionais do Acre (Cemeac), unidade da SEE responsável pela produção e veiculação de conteúdos pedagógicos digitais para a rede estadual, a equipe do programa também realizará atividades presenciais em todos os municípios ao longo do primeiro semestre, ampliando o alcance da iniciativa.

