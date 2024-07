Prefeita Fernanda Hassem realiza alvorada para comemorar aniversário de 114 anos de Brasileia

Brasiléia amanhece ao som da alvorada da banda de Cobija e do hino a Brasileia em comemoração ao aniversário do município de 114 anos que completa neste 03 de julho ( quarta-feira).

Conduzida pela Prefeita Fernanda Hassem e o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado, autoridades, secretários municipais a alvorada percorreu várias ruas e avenidas da cidade, iniciando em frente a sede da Prefeitura de Brasiléia, e finalizando na rotatória na saída para Assis Brasil.

Desde a abertura na sede da prefeitura, equipe da gestão e populares cantavam parabéns a Brasiléia e se emocionavam ao som do hino do município.

A programação em comemoração ao aniversário de Brasileia segue até o final do mês.

“É um resgate das tradições antigas da nossa cidade a volta do civismo do amor a nossa Brasileia do respeito a tantas pessoas e mãos que construíram a nosso município ao longo da sua história de 114 anos. Hoje foi um momento muito bonito ver a população caminhando com agente pelas ruas cantando o hino a Brasileia erguendo as bandeirinhas. E hoje eu e o Vice-Prefeito Carlinhos do Pelado estamos nos encaminhando para o encerramento de um ciclo após oito anos com muita alegria e gratidão no coração a toda a nossa gente.” Destacou a Prefeita Fernanda Hassem.

