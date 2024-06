Deracre vistoria obras da Orla do Rio Acre em Brasileia

Por A Gazeta

O governo do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária (Deracre), representado pela presidente Sula Ximenes, realizou vistoria no sábado, 22, às obras de construção da Orla do Rio Acre, em Brasileia.

Sula Ximenes destacou a importância da construção para a restauração de uma parte significativa do centro histórico da cidade, além da geração de emprego e renda para a população local.

“Uma grande enchente destruiu a orla no Centro de Brasileia e parte histórica da cidade. Hoje, estamos cumprindo mais um compromisso do governador Gladson Cameli com a população de Brasileia, que é de revitalizar esse espaço tão importante para os moradores”, disse a presidente do Deracre.

Presidente do Deracre tem vistoriado obras para garantir celeridade. Foto: Rafael Dias/Deracre

Inspirada na Gameleira de Rio Branco, a construção inclui contenção de barrancos, calçadão e quiosques para turismo, ligando a parte alta à baixa da cidade.

Máquinas iniciaram trabalhos para construção da orla. Foto: Rafael Dias/Deracre

A obra, com investimento de R$ 18 milhões, conta com recursos do senador Márcio Bittar, governo do Acre, Prefeitura de Brasileia e Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, promovendo maior integração e acessibilidade na região. O esforço conjunto visa não apenas revitalizar a área, mas também fomentar o turismo e a economia local, beneficiando diretamente a população.

