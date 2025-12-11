Noticias da Fonteira

Fronteira

Prefeito Carlinhos do Pelado prestigia posse da primeira juíza de paz eleita por voto direto em Brasiléia

dez 11, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Gennoci Nascimento-Secom/ Prefeitura de Brasileia A Justiça acreana através do TJAC, viveu um momento histórico nesta quarta-feira (10) com a posse dos primeiros juízes e juízas de paz eleitos por voto direto no Brasil. Em Brasiléia, tomou posse para o mandato 2026–2030 a juíza de paz Anna Luiza Andrade, eleita com 416 votos. A cerimônia ocorreu na Unidade Administrativa do Fórum Dr. Evaldo Abreu de Oliveira e reuniu autoridades municipais, representantes de…



Source link

Matérias Relacionadas

Fronteira

Prefeito Carlinhos do Pelado assume presidência do CISAC

dez 9, 2025
Fronteira

Brasileia conquista Selo Ouro e alcança marca histórica em transparência pelo Radar Nacional da Transparência Pública

dez 6, 2025
Fronteira

Prefeitura e Unibike realizam final do Campeonato de Mountain Bike 2025 em Brasiléia

nov 28, 2025

VEJA TAMBÉM

Policial

Polícia Civil apreende adolescente envolvido em roubo a comércio em Cruzeiro do Sul – Polícia Civil do Estado do Acre – PCAC

11/12/2025 Frankly
Fronteira

Prefeito Carlinhos do Pelado prestigia posse da primeira juíza de paz eleita por voto direto em Brasiléia

11/12/2025 Frankly
Acre

Governador Gladson Camelí prestigia sessão no Senado e acompanha pautas voltadas à educação

11/12/2025 Frankly
Acre

Governo divulga resultado da 4ª edição do Programa Jovem Parlamentar Acreano

10/12/2025 Frankly