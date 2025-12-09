Noticias da Fonteira

Prefeito Carlinhos do Pelado assume presidência do CISAC

dez 9, 2025




Por Fernando Oliveira Fotos: Werik Nascimento O Prefeito de Brasileia, Carlinhos do Pelado, foi escolhido, durante Assembleia Geral como o novo presidente do Consórcio Público Intermunicipal de Serviços Socioassistenciais do Alto Acre (CISAC) — instituição responsável pelo acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco nos municípios de Brasileia, Xapuri, Epitaciolândia e Assis Brasil. O cargo é rotativo e eleito com a aprovação dos gestores municipais. O CISAC administra o…



