Prefeito de Assis Brasil adota gabinete on-line para dialogar com moradores

O Prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, desde que assumiu a gestão no dia 01 de Janeiro, tem sempre se preocupado em dar uma resposta (feedback) para a população, seja através de Lives no Facebook, do messenger e principalmente através do WhatsApp nos grupos da Prefeitura, criados para manter o povo a par dos acontecimentos da gestão. A essa forma de interação deu-se o nome de Gabinete Online.

Atualmente existem 03 grupos denominados “Prefeitura Informa”, aonde diariamente o Prefeito e os Secretários sanam dúvidas e respondem aos questionamentos da população.

Em entrevista alguns dos participantes dos grupos deram feedback para o Jornal Mapa da Fronteira, destacando que é muito importante esse contato do Prefeito com o povo, pois é uma forma de se fazer presente em meio às necessidades. No tocante desejam que o Prefeito continue assim.

No tocante, Jerry destacou que desde o início, tem falado em gestão participativa e agradece a população por manter esse vínculo de interação, pois dessa forma se faz mais presente com a população.

