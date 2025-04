Prefeito de Brasiléia anuncia rede Wi-fi, fortalecimento da agricultura familiar, reforma e ampliação da Feira Municipal

“Então esse é o nosso propósito apoiar quem trabalha duro lá no seu roçado no seu cultivo ou plantio para trazer alimentos tradicionais e de qualidade para abastecer e alimentar a nossa cidade. Com essa conexão, através dessa rede Wi-fi exclusiva pra eles e clientes os feirantes poderão divulgar seus produtos e até vender por meios digitais também. Vamos continuar investindo no apoio e incentivo aos nossos produtores rurais, com ramais, auxílio na produção e no extrativismo, transporte e vamos melhorar ainda mais nossa feira com reforma e ampliação para ficar um lugar melhor para todos”, destacou o prefeito.