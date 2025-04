Dia Mundial do Autismo: Brasiléia Investe em Inclusão com Equipe Multidisciplinar na Educação

No Dia Mundial de Conscientização do Autismo, 2 de abril, a Prefeitura de Brasiléia reforça seu compromisso com a inclusão ao contratar uma equipe multidisciplinar para atender estudantes com necessidades educacionais especiais na rede municipal de ensino.





Através da Secretaria de Educação, foram contratados 67 mediadores, 24 assistentes educacionais e 10 profissionais para atuar nas Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE). Esse reforço beneficiará 239 crianças sendo 144 com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo um suporte pedagógico mais eficaz para alunos com necessidades educacionais específicas.









A secretária municipal de Educação, Raiza Dias, destacou a importância desse investimento:

“Nosso compromisso é com a inclusão e a equidade na educação. Com essa equipe, fortalecemos o suporte pedagógico para que todas as crianças tenham oportunidades iguais de aprendizado e desenvolvimento.”





Além da contratação dos profissionais, a Secretaria de Educação também investe na formação continuada dos educadores e no aprimoramento das estratégias pedagógicas inclusivas. O objetivo é assegurar um ambiente escolar acolhedor, respeitando as individualidades e promovendo a autonomia dos estudantes.











Por Assessoria