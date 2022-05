Prefeito Jerry Correa visita seringal Guanabara no Ramal Katianã

O prefeito Jerry Correia esteve neste domingo, dia 22, participando de uma reunião na comunidade Natal, seringal Guanabara no Ramal Katianã, Reserva Extrativista Chico Mendes.

A reunião foi para ouvir as demandas da comunidade relacionadas à saúde, educação, produção extrativista e agrícola e principalmente a reabertura de ramais que dão acesso aos moradores de várias comunidades da região.

Na ocasião o prefeito Correia ouviu atentamente a comunidade e reafirmou o compromisso com os moradores. “Hoje estamos aqui na comunidade Natal, ouvindo os moradores e reafirmamos o compromisso da nossa gestão com as pessoas que vivem nessa localidade. Já estamos com as máquinas trabalhando nos ramais dessa região, garantindo o acesso e principalmente o transporte dos alunos que estudam no Polo Baixa Verde”, disse.

Também participaram do encontro os vereadores Wendell Marques, Jura Pacheco, Eduardo Marques, a secretária de saúde, Júnia Almeida, o secretário de agricultura, Waldemir Costa, o presidentes da AMOPREAB, Wendel Araújo e do STTR, Jurandir Rodrigues.

