Governo entrega revitalização do quartel da Polícia Militar em Xapuri

O governo do Acre entregou, nesta quinta-feira, 19, as novas instalações da 2ª Companhia Independente, pertencente ao 5° Batalhão da Polícia Militar, em Xapuri. A obra reforça o compromisso do Estado com a valorização e fortalecimento da Segurança Pública.

Localizado na região central do município, o quartel passou por readequações em sua estrutura, ganhou nova pintura e renovação da identidade visual. Provenientes de recursos próprios do Estado, os investimentos feitos no local somam R$ 150 mil.

Nesta quinta-feira, 19, o governo do Acre reinaugurou o quartel da Polícia Militar em Xapuri. Foto: Diego Gurgel/Secom

Presente à solenidade, o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes, lembrou que o investimento faz parte da programação festiva pelos 106 anos de existência da instituição.

“Este é mais um quartel revitalizado. Recentemente, entregamos o quartel de Assis Brasil e iniciaremos, em breve, reforma em Tarauacá. Na próxima semana, entregaremos o quartel do 2° Batalhão, no Bairro Quinze, em Rio Branco; a Policlínica; e o Comando-Geral. São várias obras concluídas e em execução que abrilhantam ainda mais as comemorações dos 106 anos da Polícia Militar”, destacou.

Comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes destacou que a entrega da reforma do quartel de Xapuri faz parte da programação comemorativa pelos 106 anos da instituição. Foto: Diego Gurgel/Secom

Representando o governador Gladson Cameli na solenidade, o secretário de Assuntos Governamentais, Júlio Cezar Zuza, elencou os esforços do Estado em prol da PM acreana.

“O governo tem atuado fortemente na revitalização dos quartéis da Polícia Militar, seja na capital ou no interior. Nesses últimos três anos, a PM ganhou mais de 700 novos policiais, viaturas policiais e equipamentos necessários para que estes profissionais desempenhem suas funções em defesa da sociedade”, pontuou.

O deputado estadual Manoel Moraes parabenizou o investimento do governo do Estado. “Essa reforma era aguardada pelos policiais e tenho certeza que isso proporcionará melhores condições de trabalho para que eles possam desempenhar suas funções em prol da população de Xapuri”, disse.

Prestigiaram, ainda, a cerimônia o subcomandante da Polícia Militar, coronel Luciano Dias; o comandante da 2ª Companhia Independente, tenente Marcos Roberto; e o deputado estadual Antônio Pedro; entre outras autoridades.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

WhatsApp