Prefeito Sérgio Lopes agradece doações para famílias atingidas pela cheia do rio Acre

Se juntando a diversas pessoas e empresários, a médica Amanda Lima Ribeiro e seu esposo Reles Moreira, fizeram uma demonstração de amor por Epitaciolândia, o casal doou várias cestas básicas para serem distribuídas as famílias desabrigadas pela cheia do rio Acre.

Amanda é filha da proprietária do Centro de Formação de Condutores Autoescola Trovão Glenda Ribeiro, ela hoje presta seus serviços médicos na Cidade de Boa Vista Roraima, ao ver parte da cidade debaixo d’água, sensibilizada fez este gesto sublime em um momento tão especial que todos os moradores enfrentam.

O prefeito Sérgio Lopes fez questão de ir receber as doações pessoalmente, em nome de todas as famílias agradeceu ao casal pelo ato de solidariedade. `

“Quero externar a nossa gratidão a Amanda e o Reles por esse coração generoso, que Deus possa retribuir na vida de vocês muitas vezes mais, aproveito a oportunidade para continuar pedindo doações, não importa a quantidade, tudo que você doar será de grande valia para essas famílias que estão passando por esse momento, muitas pessoas já estão doando a exemplo da Amanda, precisamos continuar com essa corrente do bem em prol de todos. ” Ressaltou o prefeito.

Amanda aproveitou a oportunidade para pedir as pessoas que doem e ajudem as famílias atingidas pela cheia do rio Acre.

“Quero pedir a todos encarecidamente que ajudem com o que puder, vamos nos unirmos, pois sabemos que muita gente perdeu tudo, estamos passando por um momento muito triste, a calamidade é inevitável, e se todos doarem nem que seja um pouquinho, vamos poder ajudar muita gente. ” Destacou a médica.

A medica informou ainda que sua irmã Dariana que não pode estar presente, também contribuiu com a doações das cestas básicas.

A equipe da Secretaria de Assistência Social informa que todas as doações devem ser feitas direto no setor, para que possam ser distribuídos para as famílias cadastradas.

